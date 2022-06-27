Лондон, 27 июня, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Apple TV Plus опубликовал первый трейлер сериала «Поверхность». Об этом сообщил портал Film.ru 27 июня.

Кадр из трейлера Гугу Эмбата-Ро в сериале «Поверхность»

В трейлере зрителей знакомят с главной героиней шоу — девушкой по имени Софи (Гугу Эмбата-Ро), которая пытается восстановить память после тяжёлой травмы головы, полученной в результате попытки суицида. Создательницей сериала выступит Вероника Уэст («Меломанка»).

Напомним, релиз «Поверхности» намечен на 29 июля. Показывать сериал будет Apple TV Plus.