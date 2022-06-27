Вашингтон, , 18:23 — REGNUM НАТО намерено увеличить до 300 тысяч количество сил быстрого реагирования, заявил 27 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

При этом отмечается, что союзники также собираются разработать новую стратегию по сдерживанию Москвы.

«Россия отказалась от партнерства и диалога, который НАТО пыталось наладить в течение многих лет», — сказал Столтенберг в преддверии саммита НАТО, который пройдет в конце этой недели в Мадриде.

Секретарь добавил, что альянс преобразует существующие силы быстрого реагирования, в которых на данный момент насчитывается около 40 тысяч военнослужащих, в результате чего их общая численность превысит «300 тысяч».

Напомним, Столтенберг ранее сказал, что остерегается рассуждать о том, были ли угрозы России в адрес прибалтийских стран направлены на срыв саммита НАТО или это просто совпадение, но демонстрация силы «напоминает нам о том, что нам очень хорошо известно».

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