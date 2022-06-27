Ковров, Владимирская область, 27 июня, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области бывшему сотруднику ФКУ ИК-6 вынесли приговор за получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба Ковровского городского суда.

Колония

С декабря 2010 года по октябрь 2020 года подсудимый занимал должность начальника отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области. С января 2017 года по октябрь 2019 года он договорился с одним из осужденных и неоднократно получал от того деньги на номер мобильного телефона, зарегистрированного на имя жены. За это он проносил на территорию колонии запрещенные продукты питания и лекарственные препараты, которые передавал осужденному. В общей сложности он получил от осуждённого 121 тысячу рублей.

В суде свою вину он фактически признал, но не согласился с квалификацией преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года и два месяца в исправительной колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в 605 тысяч рублей и запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах правоохранительной службы. Приговор пока не вступил в законную силу.