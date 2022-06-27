27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили желание лидеров стран G7 раздеться, чтобы показать, что они «круче Путина».

Артур Савин, , 18:10 — REGNUM Информация о том, что лидеры стран «Большой Семёрки» (G7) за совместным обедом обсуждали, необходимо ли им раздеться, чтобы доказать, что они «круче Путина», вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Вы лучше, как Зеленский, не мойтесь, не брейтесь и ходите в одной и той же майке. Теперь в Европе так модно будет», — предрекает Светлана Ф.

Многие пользователи высмеяли желание лидеров стран «Большой семёрки» выставить себя в каком-то конкретном ракурсе, чтобы убедить общественность в том, что они «круче Путина».

«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», — отметила Мадина Г.

«Кружок скоморохов с гинекологом во главе», — написал Константин П.

«Придуркам выдали белые пижамы. Символично», — подметил Имя Ф.

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«Финалисты международного конкурса «Как рассмешить Путина», — считает Константин М.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные действия со стороны глав ведущих западных стран свидетельствуют о том, что внутренне они пустышки.

«Чудаки на букву М. Делают вид, что правят миром», — написал Анатолий С.

«Выпендрёжники. Что еще сказать? Вам так принципиально важно всему миру показать, что круче вас типа нет никого? Но для Мира вы как были временщиками, так ими и остались», — указывает Ирина Ф.

Часть людей полагает, что со стороны подобные «снимания пиджаков» выглядят скорее как жалкая попытка доказать окружающим, что G7 чего-то, да стоит.

«Вот дебилы! Детский сад! И это лидеры ведущих стран? Позорное поведение. Такое впечатление, что до своих стран им совершенно фиолетово. Главное — придумать очередную глупость против России», — пишет Лариса Г.

«Детский сад на выезде. Где все западные политики уровня Черчилля, Тэтчер, Рузвельта, Кеннеди. Ну или хотя бы кто-то похожий по уровню на Меркель. Одно позорище сплошное», — поделился своим мнением Сергей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что даже в случае, если бы все лидеры «Большой семёрки» разделись до трусов, всё равно это никоим образом не исправило бы катастрофического положения Запада.

«Пиджаки-то они сняли, молодцы. А нашли ли они, чем заменить российский газ?» — задаётся вопросом Константин М.

«И каждый из тех, кто снял пиджак в протест против России, тайно мечтает о встрече с Путиным. Пока это удается только Макрону, потому он скромный и улыбается», — считает Сергей Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что подобными глупыми действиями лидеры G7 в очередной раз доказывают, что Путин представляет собой крайне важную геополитическую фигуру, с которой им приходится считаться.

«С подачи Запада теперь весь мир вертится вокруг Путина. Все хотят быть круче Путина. Этот человек вершит историю. Центровой», — указывает Анти Т.

«А мне это напомнило, как европейские мужчины после массовых изнасилований женщин мигрантами в знак протеста прошли маршем в платьях и юбках. Это тоже было очень круто, они, наверное, считали», — напомнила Надежда Н.

Напомним, 26 июня агентство France-Presse опубликовало материал, согласно которому лидеры стран «Большой семёрки» за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера. В итоге канадский премьер-министр Джастин Трюдо предложил руководителям «цивилизованных» стран снять пиджаки для совместной фотосессии и добавил: «Мы устроим показ верховой езды с голым торсом», намекая на знаменитую фотографию Путина верхом на лошади. Британский премьер-министр Борис Джонсон и вовсе заявил, что лидеры G7 должны показать, что они «круче Путина».