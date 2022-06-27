Москва, , 17:42 — REGNUM Переговоры президентов России и Индонезии Владимира Путина и Джоко Видодо состоятся 30 июня, сообщили 27 июня в пресс-службе Кремля.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

«Президент Республики Индонезия Джоко Видодо будет находиться в России с визитом», — говорится в сообщении.

На встрече главы государств обсудят «состояние и перспективы двустороннего сотрудничества» в ряде сфер.

Кроме того, будут обсуждаться важные международные события, проблемы мировой экономики. Ключевой темой станет запланированный на середину ноября саммит G20, на который приглашён президент РФ.

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