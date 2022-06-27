Волгоград, 27 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы Зинаида Степыкина скончалась 27 июня в Волгограде, сообщили в городской клинической больнице № 1.

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Зинаида Степыкина с 1941 года была санитаркой в составе 64-й Армии. С июля 1942 года по январь 1943 года в составе 4 батальона 97 бригады освобождала в Сталинграде «Лысую гору», затем была отправлена в Харьков, освобождала советские Украину и Молдавию, Румынию, Австрию и Венгрию. Получила два ранения, в 1944 году награждена орденом Красной Звезды и медалью за оборону Сталинграда.

В 1946 году женщина пришла работать санитаркой в городскую клиническую больницу № 1 и отдала медучреждению 48 трудовых лет.

«Мы знали её как доброго, опытного, с высокими морально-этическими принципами человека. Она пользовалась у сотрудников больницы и пациентов заслуженным авторитетом и уважением. Она бесконечно была предана своему делу, предана коллегам по работе и в целом нашей больнице», — говорится в некрологе больницы.

Ветеран скончалась на 99-м году жизни.