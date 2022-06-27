Симферополь, , 17:35 — REGNUM Гражданское дело по заявлению прокурора Республики Крым о признании преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны против мирного населения Крыма геноцидом начал рассматривать по существу Верховный суд Республики Крым 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Деревня, подожжённая нацистами Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР

Заявление направлено прокурором в интересах неопределенного круга лиц — родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Республики Крым в годы Великой Отечественной войны в результате нацистских зверств.

Заседание состоялось в открытом режиме. На нём состоялось оглашение заявленных требований по делу — признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Крыма нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала, а также геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население на территории Республики Крым. В ходе заседания были заслушаны пояснения специалистов-историков.

Продолжится заседание 30 июня — в ходе него планируется заслушать свидетелей по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму суд принял к рассмотрению заявление прокуратуры о признании геноцидом массовые убийства оккупантами мирных жителей Крыма. По данным прокуратуры, в 1941–1944 годах нацисты и их пособники расстреляли и сожгли, задушили в газовых камерах, замучили и убили в Крыму около 87 тыс. мирных граждан и свыше 47 тыс. военнопленных, более 85 тысяч человек были угнаны в рабство, многие погибли.

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