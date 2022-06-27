Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Светлану Енилину председателем городского комитета финансов. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Светлана Енилина Cap.ru

Распоряжение о назначении Енилиной подписал глава города. Новый председатель комитета вступит в свою должность 28 июня 2022 года. Отметим, что ранее Енилина занимала должность временно исполняющего обязанности председателя комитета финансов.

Напомним, что в декабре 2021 года экс-глава комитета финансов Алексей Корабельников был назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга. Он курирует в том числе деятельность комитета финансов.

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Светлана Енилина в 1997 году окончила Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова по специальности «Экономическая теория», квалификация «Экономист». Прошла переподготовку: в 2001 году в НОУ «Международная академия оценки и консалтинга» по направлению подготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; в 2013 году в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров на ведение профессиональной деятельности в сфере «Проектное управление в сфере государственных структур».

В 2003–2010 годах занимала должность заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики. С 2010 года по 2014 год замещала должность министра имущественных отношений и земельных отношений Чувашской Республики. С 2014 года по 2020 год замещала высшие должности в Министерстве финансов Чувашской Республики. С апреля по июль 2020 года замещала должность заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области. С 30 июля 2020 года — заместитель председателя комитета финансов Санкт-Петербурга. В декабре 2021 года была назначена врио председателя комитета финансов Санкт-Петербурга.

Имеет классный чин — Действительный государственный советник Чувашской Республики 2 класса, Государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса.

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