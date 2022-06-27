Астрахань, , 17:32 — REGNUM Администрация Астрахани готова оказать возможную помощь жильцам многоквартирного дома на ул. Красная Набережная, где 25 июня произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 27 июня.

Сгоревший дом Yaroslavl.sledcom.ru

Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Огнем повреждена кровля, внешняя, внутренняя отделка квартир. Предварительной причиной стала неосторожность при приготовлении пищи. Погибших и пострадавших нет.

Квартиры, пострадавшие от пожара, являются частной собственностью. Муниципальными службами на базе лицея № 3 был развернут пункт временного содержания.

Администрация Астрахани готова оказать горожанам, чье имущество пострадало от пожара, возможную помощь. Обращаться астраханцев просят в администрацию Кировского района.