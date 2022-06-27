Москва, , 18:14 — REGNUM Российский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) объявил два тендера на общую сумму 2,5 млрд рублей для изучения нефтегазового потенциала арктического шельфа. Об этом сообщает Interfax.

Нефтяная скважина

Средства выделены для уточнения геологического строения восточно-арктических морей на основе комплексных морских геофизических исследований. Работы будут производиться в рамках российской государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» за счет средств федерального бюджета.

Первый тендер на сумму 1,564 млрд рублей объявлен на комплексные геолого-геофизические работы по изучению геологического строения и нефтегазоносности зоны соединения склоновых структур хребта Гаккеля Северного Ледовитого океана и бассейна Нансена с шельфовыми структурами моря Лаптевых. Второй тендер на сумму 918 млн рублей — на уточнение геологического строения и оценку нефтегазового потенциала перспективной нефтегазоносной части Восточно-Сибирского моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 июня глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме заявил о том, что в ближайшее время начнется поиск углеводородов на 34 объектах.

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