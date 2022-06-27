Москва, 27 июня, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Стабильный рост производства молока отмечается в Рязанской области — на 6,5% в первом квартале 2022 года. Растёт и молочная продуктивность, сообщает 27 июня пресс-служба правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru Коровы на ферме

Врио губернатора Павел Малков обсудил основные показатели работы и точки дальнейшего роста агропромышленного комплекса с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. На 2023 год в Минсельхозе России прошли отбор семь рязанских проектов общей стоимостью более 2,1 млрд рублей, из которых — 1,9 млрд рублей средства федерального бюджета. Это программы комплексного развития сельских территорий, где реализуются крупные инвестпроекты. Кроме того, в Минсельхоз направлена заявка, по которой регион планирует получить более 1,5 млрд рублей субсидий на реконструкцию 16 значимых для работы сельхозпредприятий участков автодорог в четырёх муниципальных районах.

По словам Дмитрия Патрушева, индекс сельхозпроизводства в Рязанской области за первые три месяца 2022 года составил более 105%, что выше, чем в среднем по РФ, а показатель внесения удобрений в два разе больше общероссийского и составляет более 120 кг на гектар.

В 2022 году в рамках госпрограммы эффективного вовлечения сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса в регионе будет просубсидировано 65 проектов более чем на 170 млн рублей.