Курск, 27 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Из Курской области животным в Мариупольский зоопарк передали 10 тонн мясных продуктов. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба областной администрации.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Мясо, дичь и брюссельская капуста на фоне окна. 1937

В Мариупольском зоопарке содержатся крупные хищники — 12 львов, 11 тигров, в том числе белые, 15 медведей, три леопарда, волки, — и мелкие животные.

Администрация Курской области передала животным более 10 тонн мясных продуктов. Этого должно хватить на месяц.