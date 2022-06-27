Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Лидеры стран «Большой семёрки» начали подготавливать совместное заявление в отношении России после речи президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к политикам по видеосвязи, сообщает 27 июня корреспондент американского телеканала CNN Кэтлин Коллинз.

Джо Байден на саммите G 7 [No 10 Downing Street

«Выслушав президента Зеленского, лидеры стран «Большой семерки» подготавливают совместное заявление, в котором, среди прочего, они «выражают серьезную озабоченность в связи с заявлением России о возможности передачи Беларуссии ракет с ядерными возможностями», — рассказала Коллинз, комментируя ход переговоров в замке Эльмау в Баварии.

Журналистка добавила, что лидеры G7 «призывают Россию вести себя ответственно».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «Большой семёрки» возьмут на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине по её защите от вторжения России.

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