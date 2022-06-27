Бухарест, 27 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Действующий министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну назначен временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства страны. Об этом 27 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Khabar 24 Кресло руководителя

Согласно официальной информации, на этом посту Гриндяну сменил Адриана Чесною, обвиненного в коррупции и причастности к организованной преступной группировке. Соответствующее назначение подписал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Других деталей не сообщается.

Ранее сообщалось, что работа румынского минсельхоза была признана неудовлетворительной всеми структурами правительства Румынии. Указанная отрасль переживает финансовый кризис.