Москва, , 17:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял приглашение участвовать в саммите «Группы двадцати», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября, сообщил 27 июня журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он уточнил, что российский лидер принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — ответил Ушаков на уточняющий вопрос.

«Они пока приглашают в очном формате. Еще времени много. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате», — пояснил он.

Кроме того, помощник российского президента рассказал, что Видодо пригласил Путина на саммит в условиях того, что «на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны».

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