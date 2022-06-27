Москва, 27 июня, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял приглашение участвовать в саммите «Группы двадцати», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября, сообщил 27 июня журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Он уточнил, что российский лидер принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо.

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается», — ответил Ушаков на уточняющий вопрос.

«Они пока приглашают в очном формате. Еще времени много. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате», — пояснил он.

Кроме того, помощник российского президента рассказал, что Видодо пригласил Путина на саммит в условиях того, что «на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны».