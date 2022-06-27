В Госдуме выступит председатель Народного совета ЛНР
Москва, 28 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с председателем Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Денисом Мирошниченко и парламентариями, сообщает ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
Также Мирошниченко выступит на пленарном заседании Госдумы.
Кроме того, депутаты Народного совета ЛНР проведут встречи в профильных комитетах и с руководителями всех политических фракций Госдумы.
Ранее, 7 июня, на пленарном заседании выступил председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.