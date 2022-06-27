Москва, 28 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с председателем Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Денисом Мирошниченко и парламентариями, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Также Мирошниченко выступит на пленарном заседании Госдумы.

Кроме того, депутаты Народного совета ЛНР проведут встречи в профильных комитетах и с руководителями всех политических фракций Госдумы.

Ранее, 7 июня, на пленарном заседании выступил председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка.