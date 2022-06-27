Кологрив, Костромская область, 27 июня, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Госучреждение «Облстройзаказчик» нашло нового подрядчика для строительства дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Кологриве. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондентИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Пожилая женщина на фоне старых корпусов интерната

Им стало общество «Зодчий» из Санкт-Петербруга. Цена контракта составила 567 млн рублей. Сдать здание на 120 мест со столовой, прачечной, баней и сопутствующими техническими постройками подрядчик должен до 30 сентября 2024 года.

Напомним, в апреле 2020 года за объект взялась московская финансово-строительная компания «Хаки». Предполагалось, что интернат будет готов к концу 2020 года. Подрядчик снёс старые деревянные корпуса учреждения и возвёл цоколь здания. Затем «Облстройзаказчик» расторг соглашение из-за срывов сроков и «халтуры» — исполнитель построил цоколь из некачественных материалов. Пенсионеров и инвалидов на время стройки переселили в здание бывшей Суховеровской школы в Кологривском районе.