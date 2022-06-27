Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Специалисты ОАО «МАЗ» назвали возможную причину возгорания в Петербурге двух автобусов производства Минского автозавода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил 27 июня «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Автобусы МАЗ

Эксперты из Белоруссии считают, что возгорание могло произойти в моторном отсеке из-за попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. Между тем, как отметил Поляков, система охлаждения и гидропривода не менялись в автобусах МАЗ с 2005 года. Они считаются проверенными и надёжными.

Однако неполадки в работе могли возникнуть из-за смены комплектующих ввиду санкций и пересмотра логистических цепочек. Вероятность влияния этих обстоятельств подтверждена при осмотре транспортных средств.

На ОАО «МАЗ» уже начали изготавливать аналоги необходимых компонентов с полным контролем. Их оперативно заменят в последующем.

Поляков добавил, что поставки минских автобусов в Петербург в рамках подписанных контрактов будут подвергаться проверке на утечку рабочих жидкостей. Дополнительная проверка будет организована уже в Петербурге.

О факте возгорания автобусов знает и президент Белоруссии Александр Лукашенко. При встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым на минувшей неделе он обсудил произошедшее, попросив докладывать о возникающих проблемах.

Напомним, что с начала июня в Петербурге сгорели два автобуса производства ОАО «МАЗ». К счастью, обошлось без пострадавших. Это побудило перевозчика, компанию «Домтрансавто», снять с маршрутов пассажирские автобусы из той же партии и отправить их на экспертизу.