Тамбов, , 17:16 — REGNUM В аэропорту Тамбовской области планируется отремонтировать взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать среднемагистральные самолёты, расширить карту полётных маршрутов и значительно увеличить пассажиропоток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

В аэропорту Тамбова https://www.tambov.gov.ru

В настоящее время завершается подготовка к торгам на определение подрядчика для выполнения текущего ремонта взлётной полосы в аэропорту Тамбова. На проведение работ в областном бюджете выделены 584 млн рублей. Еще около 90 млн рублей будут привлечены по линии Государственной корпорации по организации воздушного движения на установку нового светосигнального оборудования

Работы планируют начать в июле, а завершить осенью. В рамках текущего ремонта будут улучшены технические характеристики покрытия взлетно-посадочной полосы, что позволит в дальнейшем принимать воздушные суда более высокого класса и соответственно развивать маршрутную сеть через тамбовский аэропорт.

Власти отмечают, что после завершения ремонта взлетно-посадочный полосы введут в эксплуатацию и новое светосигнальное оборудование. В результате появится возможность формирования более удобного расписания, выполнения авиарейсов в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Планами по развитию аэропорта «Тамбов» врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поделился на встрече с молодыми активными предпринимателями, прошедшей накануне Дня молодежи.

«Транспортная доступность региона напрямую влияет на привлечение инвестиций, развитие экономического и туристического потенциала региона, — отметил Максим Егоров, — мы предлагаем воспользоваться нашим аэропортом жителям соседних областей ЦФО, которые по понятным причинам, пока не имеют авиасообщения с Москвой и другими городами России».

Напомним, что Максим Егоров на посту врио главы администрации области дважды восстанавливал авиасообщение Тамбовщины с другими регионами. В ноябре прошлого года самолёты после долгого перерыва стали летать из Тамбова в Москву. А в середине мая после переговоров Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов России возобновил рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, которые отменили в феврале из-за спецоперации.

Чиновники подчёркивают, что текущий ремонт взлетно-посадочной полосы существенно не помешает работе воздушной гавани. Прекращать полёты на время работ не планируется. Принимать и отправлять рейсы будут в так называемом режиме «технологических окон».

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