Вашингтон, 27 июня 2022, 17:27 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7, собравшихся на саммите в замке Эльмау в Баварии, использовать следующие месяцы для решения украинского конфликта. Об этом 27 июня сообщает корреспондент американского телеканала CNN Кэтлин Коллинз.
«Джейк Салливан утверждает, что Зеленский сообщил лидерам G7, что он хочет, чтобы они «максимально использовали следующие несколько месяцев», так как «затяжной конфликт» не входит в интересы украинцев», — рассказала Коллинз.
При этом Салливан не объяснил, хочет ли Зеленский, чтобы конфликт разрешился к концу 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) готовы расширить сотрудничество с киевским режимом в сфере разведки, информационной и морской безопасности.
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