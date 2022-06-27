Вашингтон, 27 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7, собравшихся на саммите в замке Эльмау в Баварии, использовать следующие месяцы для решения украинского конфликта. Об этом 27 июня сообщает корреспондент американского телеканала CNN Кэтлин Коллинз.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Джейк Салливан утверждает, что Зеленский сообщил лидерам G7, что он хочет, чтобы они «максимально использовали следующие несколько месяцев», так как «затяжной конфликт» не входит в интересы украинцев», — рассказала Коллинз.

При этом Салливан не объяснил, хочет ли Зеленский, чтобы конфликт разрешился к концу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) готовы расширить сотрудничество с киевским режимом в сфере разведки, информационной и морской безопасности.