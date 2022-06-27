Москва, 27 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Внутри России все стабильно, а международную торговлю страна успешно развивает в национальной валюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступит «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

«Абсолютно уверен, что на это «событие» не обратят особого внимания российские стратегические партнеры. Возможно, лишь в очередной раз зафиксируют, что Западом движет истерия: России объявили огромное количество различных санкций, только вот толку от этого никакого», — сказал депутат.