Москва, , 17:09 — REGNUM В районе Лисичанска российские военные обнаружили и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из наемников, сообщает 27 июня пресс-служба Минобороны России.

Украинские каратели Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Две группы наемников общей численностью 14 человек были ликвидированы 26 июня возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая — включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион». В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года.

Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — сообщает российское военное ведомство.

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