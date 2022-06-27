Брюссель, , 17:07 — REGNUM Болгария вошла в тройку государств — членов Североатлантического альянса, резко увеличивших расходы на государственную оборону. Об этом 27 июня со ссылкой на специальный отчет НАТО сообщает Болгарское национальное радио.

Фёдор Нелюбин. Плакат на тему гонки вооружений

Согласно официальной информации, в 2022 году София выделила рекордные 1,67% ВВП по сравнению с 1,59% прошлом году. Предполагается также, что в обозримом будущем подобные ассигнования будут увеличиваться.

Напомним, помимо Болгарии, в указанном списке числятся Греция (3,76%) и США (3,47%). За ними следуют Польша, Литва, Латвия и Хорватия.

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