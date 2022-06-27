Брюссель, 27 июня 2022, 17:07 — REGNUM Болгария вошла в тройку государств — членов Североатлантического альянса, резко увеличивших расходы на государственную оборону. Об этом 27 июня со ссылкой на специальный отчет НАТО сообщает Болгарское национальное радио.
Согласно официальной информации, в 2022 году София выделила рекордные 1,67% ВВП по сравнению с 1,59% прошлом году. Предполагается также, что в обозримом будущем подобные ассигнования будут увеличиваться.
Напомним, помимо Болгарии, в указанном списке числятся Греция (3,76%) и США (3,47%). За ними следуют Польша, Литва, Латвия и Хорватия.
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