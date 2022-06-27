Саратов, , 17:38 — REGNUM Бывшего руководителя одного из отделов департамента ФГУП «Почта России» управление федеральной почтовой связи Саратовской области — филиал ФГУП «Почта России» признали виновным в получении взятки с вымогательством, в крупном размере. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей, сообщает региональное следственное управление СКР.

Штраф

Установлено, что со 2 июля 2019 года по 6 декабря 2021 года между управлением федеральной почтовой связи России по Саратовской области филиала АО «Почта России» и индивидуальным предпринимателем было заключено семь договоров на проведение геодезических работ.

Подсудимый из корыстных мотивов потребовал от индивидуального предпринимателя передавать ему взятку, размер которой будет зависеть от стоимости выполненных работ. Вознаграждение предназначалось за содействие при заключении договоров. Предприниматель согласился на выдвинутые условия.

Таким образом, подсудимый с 19 июля 2019 года по 1 января 2022 года получил от предпринимателя взятку в виде денег в сумме 165 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в мае 2022 года временно исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения, лично получил от жителя Саратова взятку в виде иного имущества на сумму более 160 тыс. рублей.

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