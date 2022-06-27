Москва, 27 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Провокация, которую учинило американское информационное агентство говорит о том, что Запад исчерпывает возможности для экономического давления на Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступит «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

По словам Миронова, в минувшее воскресенье наступило время для выплаты очередного международного долга по гособлигациям, и все обязательства Россия выполнила. Bloomberg все перевернуло с ног на голову, отметил депутат.

«О чем можно говорить, если даже крупнейшее мировое рейтинговое агентство пошло на провокацию и подтасовку данных. Впрочем, с точки зрения воздействия на российскую экономику это ничего не значит. Пострадают от такого вот «фейк-дефолта» лишь финансовые спекулянты, которые напрямую зависят от новостей и различных слухов. На россиянах это уж точно никак не скажется. Жизнь продолжается!» — сказал Миронов.