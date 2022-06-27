Лондон, 27 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Peacock начнёт показывать серию картин о Гарри Поттере. Об этом сообщил портал Comicbook 27 июня.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США — Великобритания Гарри Поттер

Так, с 1 июля 2022 года на платформе станут доступны все восемь экранизаций романов о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Стоит отметить, что ленты также останутся на стриминге HBO Max, который ранее имел эксклюзивные права на их показ.

Напомним, первый фильм о Гарри Поттере под названием «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году. Впоследствии свет увидели ещё семь лент, в каждой из которых главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф.