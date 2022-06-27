Юта, США, , 17:03 — REGNUM В американском штате Юта отделение сети клиник Planned Parenthood подало иск с требованием заблокировать запрет на аборты в штате, который вступил в силу 25 июня. Об этом 27 июня сообщает Reuters.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989

Законодатели Юты запретили операции по прерыванию беременности после решения Верховного суда США об отмене постановления от 1973 года, признавшего конституционное право женщин на аборт

Юта стала одним из восьми штатов, которые ввели немедленный запрет на аборты, как только Верховный суд 25 июня принял решение отменить постановления от 1973 года, действовавшее почти 50 лет. Ожидается, что в ближайшие месяцы до 25 штатов, находящихся под контролем республиканцев, так же попытаются запретить аборты или ограничить доступ к проведению операций.

Это создает почву для ряда судебных исков со стороны клиник, зарабатывающих на предоставлении услуг по прерыванию беременности.

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