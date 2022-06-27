Хьюстон, США, , 17:01 — REGNUM О своём уходе из Иракского Курдистана заявила 27 июня корпорация Schlumberger, сообщает INA. В иракское министерство нефти направлено официальное уведомление.

Северо-Восточная область - Иракский Курдистан

По данным источников агентства, решение о прекращении участия в разработке нефтяных месторождений в Курдистане компания приняла в связи с изменениями законодательства Ирака.

Так, иракский федеральный верховный суд признал неконституционным закон Курдистана о нефти и газе. Аналогичное решение об уходе уже принято ранее другой американской нефтесервисной корпорацией — Baker Hughes.

Напомним, вышеупопянутое решение иракские судьи приняли в середине февраля. Речь идёт о признании неконституционным закона Иракского Курдистана о нефти и газе от 2007 года.

По этому закону, руководство Курдистана может вести независимую от федеральной власти Ирака энергетическую политику, самостоятельно заключая с зарубежными партнёрами соглашения по разведке и добыче углеводородов с иностранными компаниями.

Теперь, когда курдистанский закон признан неконституционным, Эрбиль должен передать нефтедобычу на своих месторождениях под контроль Багдада.

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