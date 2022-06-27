Мирослава Романенко, 27 июня 2022, 17:25 — REGNUM Руководитель главного управления разведки украинских вооруженных сил Кирилл Буданов пригрозил Российской Федерации терактами. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью британской газете Financial Times.
Буданов упомянул о взрывах автомобилей в Херсонской области, в результате одного из которых погиб чиновник военно-гражданской администрации. Глава главного управления разведки вооруженных сил Украины пригрозил, что подобные атаки и диверсии «были и будут проводиться в России и во многих других местах».
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Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Украина является террористическим государством.
«Способны только на гадости», — отреагировала Ирина.
«Ну, а чего ожидать, если Украина государство-террорист?» — задался вопросом Сергей.
«Как-то предсказуемо. Террористы, они и на Украине террористы», — отметил VS.
«Когда возьмут в плен — плакать будет», — добавил один из участников обсуждения.
«Настоящий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но все же мы дождёмся, когда они на камеру будут рассказывать, что совсем не это имели в виду! Гады!» — не выдержала Валентина.
«Террористическое государство Украина», — написал Вячеслав Л.
«Значит, будем истреблять как террористов под корень…» — пишет Vladimir.
«Пусть грозит! У нас будут полностью развязаны руки! Ой, дебилы, ой конченные. Так рыть себе могилу умеют только украинцы», — отреагировала Наталья ZV.
«Он хорошо подумал?» — задалась вопросом Larisa N.
«Всё когда-то кончается, и за каждое слово придётся ответить!» — отметил Максим К.
«Лучше бы за свою территорию беспокоился, а то и её скоро не будет», — прокомментировала угрозы украинского чиновника Алефтина.
«Из-за таких тварей, как он, теперь ко всем украинцам будут с подозрением относиться», — подчеркнул один из участников обсуждения.
«УГИЛ (*) — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. * — запрещено в РФ. Запоминайте эту аббревиатуру», — призвал Денис Д.
«УГИЛ уже и не скрывается! А кто ж его финансирует и снабжает оружием? Какой-то спонсор терроризма! И кто ж это?» — не без сарказма написал Vadim.
«Официально надо признать киевский режим террористическим», — подчеркнул Сергей.
«Но Европа и Америка этих угроз в упор не замечает! Это шантаж и угроза террором! Так какая страна террорист?» — подытожила Надежда.