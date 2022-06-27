Рязань, 27 июня 2022, 16:58 — REGNUM Дополнительные средства выделены на опиловку и снос аварийных деревьев из бюджета Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе городской администрации.
Муниципалитет проводит конкурсные процедуры на выполнение работ по опиловке 100 деревьев на 12 городских улицах. На дополнительные средства спилят ещё более 400 деревьев. Также в работу включились бригады электриков — специалисты убирают опасные деревья у линий электропередач.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня упавшая ветка дерева у детского сада в Рязани убила прохожую, СК возбудил уголовное дело о халатности.
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