Рязань, 27 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Дополнительные средства выделены на опиловку и снос аварийных деревьев из бюджета Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе городской администрации.

Пресс-службе администрации Белгорода Опиловка сухих деревьев

Муниципалитет проводит конкурсные процедуры на выполнение работ по опиловке 100 деревьев на 12 городских улицах. На дополнительные средства спилят ещё более 400 деревьев. Также в работу включились бригады электриков — специалисты убирают опасные деревья у линий электропередач.

«Мало срубить. Утверждаем концепцию высадки зеленых насаждений. В настоящее время проходит реорганизация работы питомников. Знаем, что у «Дышим чистым» есть карта высадки и общественный проект «1000 деревьев, необходимо взаимодействовать с экоактивистами», — отметила глава администрации города Елена Сорокина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня упавшая ветка дерева у детского сада в Рязани убила прохожую, СК возбудил уголовное дело о халатности.