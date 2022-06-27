Ульяновск, 27 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области ранее судимого местного жителя подозревают в покушение на убийство двух человек. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 62-летний местный житель. Правоохранители полагают, что вечером 23 июня 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из сёл Кузоватовского района, во время конфликта он нанёс ножевые ранения двум оппонентам: сначала — мужчине, а затем — женщине.

Потерпевших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В ведомстве отмечают, что мужчина имеет судимость за убийство.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор жительнице Димитровграда, которую признали виновной в покушении на убийство: пострадавшего сначала побили сковородой, а затем ударили ножом.

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