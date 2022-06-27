Москва, , 16:55 — REGNUM Объявленный США дефолт носит чисто символический характер и мало что значит для жителей России, отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Владислав Даванков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступил «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

По словам Даванкова, по факту дефолт объявили еще в феврале, но российская экономика не рухнула к сожалению заокеанских «друзей».

«Слово «дефолт» для россиян, которые пережили девяностые, звучит как катастрофа. Именно поэтому Запад сейчас пугает нас дефолтом. Только в этот раз дефолт объявила не Россия, а США. Дефолт — у них, а не у нас», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Также он обратил внимание на то, что о дефолте заявили журналисты, а не международные рейтинговые агентства, которые из-за санкций отозвали рейтинги российских компаний.

«Многие из тех, кто помнит настоящий дефолт 1998 года, сейчас тревожатся. Главный вопрос: что нас ждёт, и что делать? Без паники. У России достаточно денег, чтобы платить по всем обязательствам. Если Запад не хочет брать эти деньги и сам блокирует инструменты, это их проблема. Не наша», — добавил парламентарий.

Даванков уверен, что сейчас самое время для того, чтобы вкладываться в свое дело и заполнять свободные ниши.

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