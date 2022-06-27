Пенза, , 17:26 — REGNUM В 2022 году Пензенской области зарегистрировали 32 происшествия с участием детей-пассажиров. Об этом 27 июня сообщает региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Автомобильная авария Eli Duke

В ДТП с участием детей с начала года на территории Пензенской области погибли трое несовершеннолетних, еще 32 ребенка получили ранения. В общем количестве таких ДТП составляет порядка 56%. В четырех происшествиях зафиксировано пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств.

За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, 24 мая в Пензе на перекрестке улиц Терешковой и Терновского в результате дорожной аварии с участием машины скорой помощи пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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