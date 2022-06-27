Вашингтон, 27 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Известный актёр Алек Болдуин собирается взять интервью у режиссёра Вуди Аллена. Об этом сообщило издание Variety 27 июня.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Предстоящая беседа состоится в прямом эфире в социальных сетях 28 июня 2022 года в 18:30 (МСК). В то же время не уточняется, о чём именно будут разговаривать знаменитости в рамках интервью.

Напомним, Алек Болдуин и Вуди Аллен трижды сотрудничали на съёмочной площадке. Так, актёр сыграл в таких фильмах режиссёра, как «Элис», «Римские приключения» и «Жасмин».