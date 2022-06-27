Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Ростовской области оклады и ставки зарплаты сотрудников государственных учреждений вырастут на 4%. Соответствующее постановление принято сегодня, 27 июня, на заседании донского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Существенное увеличение

Повышение зарплаты с 1 октября 2022 года ощутят более 51 тыс. работников 460 учреждений бюджетной сферы, а также обслуживающего и технического персонала государственных органов региона. Индексация будет произведена в соответствии с главным финансовым документом Ростовской области.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные правовые акты. Оклады и ставки в результате повысят 178,2 тыс. работников муниципальных учреждений.