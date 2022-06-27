Йошкар-Ола, 27 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В День Молодежи в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы открылся уличный кинотеатр. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города на своей странице в социальной сети.

пресс-служба администрации Йошкар-Олы Посетители уличного кинотеатра в Йошкар-Оле

На костровой поляне прошел просмотр художественного фильма «Пальма», открывшийся уличный кинотеатр посетили около 300 человек.

Показы короткометражных и художественных фильмов будут проходить каждую субботу на этом месте в 20:00 мск.

ИА REGNUM напоминает, ранее уличные кинотеатры начали работать в парках Нижнего Новгорода. Показы художественных фильмов проходят каждую по выходным в парках «Дубки», «Светлоярский», Свердлова и Станкозавода.