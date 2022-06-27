Ульяновск, , 16:42 — REGNUM В Ульяновской области остаются заброшенными 138 тыс. гектаров пашни, которые при использовании могут дать порядка 400 тыс. тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по проведению весенних полевых работ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из тем обсуждения стало вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По данным властей, в настоящее время в Ульяновской области насчитывается 138 тыс. гектаров таких земель. По расчётам специалистов, с этой площади можно получить около 400 тыс. тонн зерна.

Чиновники отмечают, что при вовлечении в оборот необрабатываемых земель можно получить практически треть урожая, который был собран в 2021 году.

Напомним, что в Ульяновской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом посевная площадь возросла на 3,5% и достигла 763 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в регионе валовой сбор зерна составил 1169,3 тыс. тонн, что на 42% меньше по сравнению с 2020 годом. Отметим, что для Ульяновской области рекордным был 2020 года, когда аграрии собрали более 2 млн тонн зерна, что на 70% выше уровня 2019 года.

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