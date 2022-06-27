Калининград, , 16:42 — REGNUM В Калининградской области будут проведены военные учения фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ Балтфлота, сообщает 27 июня пресс-служба Балтийского флота.

Су-24 морской авиации Балтфлота Штаб Балтфлота

В учениях будет задействовано порядка 15 воздушных машин и свыше 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

«В ходе мероприятия будут отработаны вопросы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, а также осуществления огневой поддержки подразделений армейского корпуса Балтийского флота в условиях современного общевойскового боя», — указано в сообщении пресс-службы.

«При выполнении учебных задач летчики отработают также элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов», — сообщает Балтийский флот.

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