Волхов, Ленинградская область, , 16:40 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл в Волхове стелу «Город воинской доблести» и вручил представителям городской власти грамоту о присвоении почетного звания и памятный знак.

Почетное звание Волхов получил за мужество, стойкость и героизм, проявленные жителями в годы Великой Отечественной войны. Областной закон «О присвоении Волхову почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести» принят в 2020 году. Памятную стелу возвели на привокзальной площади.

«Не будет преувеличением сказать, что город сыграл ключевую роль в Ленинградской битве. Именно Волхов сдержал фашистов, которые рвались замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. Волхов снабжал Ленинград электроэнергией по кабелю жизни. Через город в сторону Ленинграда шли поезда с продовольствием, вооружением и боеприпасами, а обратно эшелоны увозили детей, стариков и женщин. Именно Волховский фронт вместе с Ленинградским фронтом предприняли героические усилия и прорвали блокаду Ленинграда. Город — воин, город — труженик, город, в котором живут замечательные люди. Волхов не только выстоял в годы Великой Отечественной войны, но и достаточно быстро восстановил все производство в послевоенное время. У города непростая судьба, но сегодня он меняется в лучшую сторону. Благоустраиваются парки и скверы, появляются новые общественные пространства, ремонтируется и строится новое жилье и социальные, спортивные объекты», — отметил в ходе открытия стелы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На торжественной церемонии присутствовали руководители компании ФосАгро. Отвечая на вопросы журналистов, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров отметил, что присвоение городу Волхова почетного звания полностью оправдано.

«Волхов — уникален. Обычно название фронту давалось по региону его действий или по названию крупного города, в районе которого он действовал. Волхов — единственный небольшой город России, в честь которого был назван фронт. Именно Волховский фронт спас Ленинград, сохранил жизни сотням тысяч человек, обеспечив его боеприпасами и продовольствием», — подчеркнул Валерий Федоров.

В ходе визита губернатор побывал в сквере имени Почивалова. Все работы по возрождению сквера взяла на себя компания ФосАгро. За полтора года парк полностью преобразился: были установлены бордюры, обновлены пешеходные дорожки. Здесь разместились качели, детская и спортивная площадки, светодиодный фонтан, скамейки, лавочки в виде амфитеатра, а также возведен бюст основателя сквера — главного инженера волховского алюминиевого завода, Владимира Почивалова, в 1946-м году он был направлен на Волховский алюминиевый завод и приложил все силы для его послевоенного развития. Открытие сквера состоялось накануне профессионального праздника — Дня химика и стало подарком сотрудникам, ветеранам предприятия и горожанам в честь 90-летия волховского алюминиевого завода.

«Красивый парк, сочетающий историю и современность. Важно, чтобы в каждом городе было несколько комфортных точек отдыха горожан. Это может быть парк, общественное пространство, где развлечение для себя нашли бы и взрослые, и дети, — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Для меня очень важно, что руководство ФосАгро держит слово. Моего устного обращения оказалось достаточно, чтобы сегодня мы своими глазами увидели возрожденный компанией парк. Когда власть и бизнес умеют договариваться, не подводят друг друга, тогда вместе они способны делать большие хорошие и добрые дела. Очень здорово, что ФосАгро производит не только качественные и экологически чистые удобрения под зеленым флагом, но и вкладывает зарабатываемые средства в регион присутствия».

Волховский производственный комплекс ФосАгро — одно из крупнейших химических предприятий региона. В настоящий момент завершается масштабная инвестиционная программа, с объемом вложений более 34 млрд рублей, нацеленная на развитие производства, рост объемов выпускаемой продукции. После выхода новых производств на проектную мощность, предприятие будет производить около 1 млн тонн продукции в год. Строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства.

«Успешной реализации проекта способствует последовательная работа губернатора Ленинградской области и правительства региона по улучшению инвестиционного климата. За последние 10 лет регион совершил колоссальный рывок в своем развитии и вошел в десятку наиболее сильных регионов страны с точки зрения социально-экономического развития», подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров.

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