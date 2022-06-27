Симферополь, 27 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Угроза подтопления ряда территорий в Симферополе и Симферопольском районе существует из-за сброса воды в реку Салгир. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале 27 июня.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Аксёнов уточнил, что по ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», фактическое поступление воды в Симферопольское водохранилище на данный момент превышает объем сброса.

«Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее дополнительного сброса воды избежать не удается. Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе. На данный момент проводится адресный обход домов, оповещение жителей», — написал Аксёнов.

Глава Крыма обратился к жителям, находящимся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место.

«Важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди, которые начались в Крыму ещё 24 июня, уже привели к подтоплениям в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах. Ранее власти анонсировали сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир.