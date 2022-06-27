Жителей Симферополя предупредили об угрозе подтоплений
Симферополь, 27 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Угроза подтопления ряда территорий в Симферополе и Симферопольском районе существует из-за сброса воды в реку Салгир. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале 27 июня.
Аксёнов уточнил, что по ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», фактическое поступление воды в Симферопольское водохранилище на данный момент превышает объем сброса.
Глава Крыма обратился к жителям, находящимся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место.
Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди, которые начались в Крыму ещё 24 июня, уже привели к подтоплениям в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах. Ранее власти анонсировали сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир.