Степанакерт, , 16:43 — REGNUM Главным препятствием на пути разрешения карабахского конфликта является армяноненавистничество, являющееся государственной идеологией Азербайджана. Об этом 23 июня в интервью ИА REGNUM, в ответ на вопрос о регулярных воинственных заявлениях официального Баку, заявил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Официальный Баку постоянно заявляет, что он готов к переговорам. Да, определённые переговоры идут, особенно в плоскости урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Но, с другой стороны, агрессивность и напористость Баку, этот так называемый «комплекс победителя». Хотя, на самом, деле это вопрос очень и очень риторический: кто кого победил и, кто кому проиграл? Мы, например, считаем, что мы проиграли самим себе больше, чем другой стороне. Но вот эта агрессивность Азербайджана, эта напористость никуда не исчезли. Более того, мы видим, какую риторику использует официальный Баку. Президент этой страны говорит, что вообще нет такого понятия, как Нагорный Карабах. Это фактически противоречит не только реальности и всем основополагающим документам, но и заявлению от 9 ноября 2020 года, которое подписал сам Алиев. Что означает, что нет Нагорного Карабаха? А что тогда есть вместо него? Это их видение, это их планы, что Карабаха не должно быть, и они добиваются этого? Мы считаем, что такая риторика, эта ненависть к армянам, армяноненавистничество, такая государственная идеология азербайджанского государства является главным препятствием на пути окончательного разрешения этого конфликта и нормализации отношений между народами. Потому что ненависть не допускает достижения мира. И мы, к сожалению, не видим в Азербайджане никаких подвижек в этом направлении. Более того, эта армяноненавистническая риторика становится всё более жёсткой, особенно, в последнее время.

Давид Бабаян