Вашингтон, 27 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Известная певица Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) анонсировала релиз нового сингла. Об этом сообщил портал HipHopDX 27 июня.

Кадр из интервью на телевидении Cardi B

По словам артистки, её новый трек под названием Hot Shit выйдет 1 июля 2022 года. Стоит отметить, что предстоящий релиз станет первым для Cardi B в 2022 году.

Ранее Cardi B заявляла о «трудностях» с выпуском материала. Как призналась исполнительница, в настоящий момент существуют некоторые обстоятельства, из-за которых она пока что не может выпустить новый студийный альбом.