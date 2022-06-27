Волгоград, , 16:37 — REGNUM Официально вступили в должность главный тренер и спортивный директор ФК «Ротор» в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе клуба.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Новым спортивным директором стал Фёдор Щербаченко. Уроженец Краснодара, он окончил Краснодарский институт физкультуры. Работал главным тренером «Кубани», калининградской «Балтики», саранской «Мордовии», армянского «Улисса», казахстанского «Кайсара», был внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира-2018. Фёдор Щербаченко имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.

Главным тренером «Ротора» теперь стал Алексей Стукалов. Родился в Ставрополе, карьеру наставника начал в 2005 году в детской школе московского клуба «Смена», также работал в структуре «Химок» и «Балтики». Был главным тренером саратовского «Сокола» и московского «Велеса», с которым завоевал золотые медали ПФЛ в сезоне 2019/2020. Прошлый сезон провёл Алексей Стукалов в «Уфе».

Как сообщало ИА REGNUM, «Ротор» по итогам сезона 2021–2022 года покинул ФНЛ, переместившись во вторую лигу.

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