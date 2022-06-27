Волгоград, 27 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Официально вступили в должность главный тренер и спортивный директор ФК «Ротор» в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Новым спортивным директором стал Фёдор Щербаченко. Уроженец Краснодара, он окончил Краснодарский институт физкультуры. Работал главным тренером «Кубани», калининградской «Балтики», саранской «Мордовии», армянского «Улисса», казахстанского «Кайсара», был внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира-2018. Фёдор Щербаченко имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.

Главным тренером «Ротора» теперь стал Алексей Стукалов. Родился в Ставрополе, карьеру наставника начал в 2005 году в детской школе московского клуба «Смена», также работал в структуре «Химок» и «Балтики». Был главным тренером саратовского «Сокола» и московского «Велеса», с которым завоевал золотые медали ПФЛ в сезоне 2019/2020. Прошлый сезон провёл Алексей Стукалов в «Уфе».

Как сообщало ИА REGNUM, «Ротор» по итогам сезона 2021–2022 года покинул ФНЛ, переместившись во вторую лигу.