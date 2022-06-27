Москва, 27 июня 2022, 16:33 — REGNUM Блогер Аня Pokrov представила клип на свою песню под названием «Мой выпускной». Об этом 27 июня пишет портал SRSLY.
Лирическая героиня Ани Pokrov страдает от неразделённой любви — парень, к которому она испытывала чувства, обнимал на выпускном другую девушку. Напомним, что премьера песни «Мой выпускной» состоялась ещё 3 июня 2022 года.
Ранее в Сети назвали гонорар Ани Pokrov за выступление. За исполнение 3-4 песен блогер получает 850 тыс. рублей — в стоимость также входит фотосессия и автограф-сессия.
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