Москва, 27 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Блогер Аня Pokrov представила клип на свою песню под названием «Мой выпускной». Об этом 27 июня пишет портал SRSLY.

Цитата из шоу Ани Pokrov Аня Pokrov

Лирическая героиня Ани Pokrov страдает от неразделённой любви — парень, к которому она испытывала чувства, обнимал на выпускном другую девушку. Напомним, что премьера песни «Мой выпускной» состоялась ещё 3 июня 2022 года.

Ранее в Сети назвали гонорар Ани Pokrov за выступление. За исполнение 3-4 песен блогер получает 850 тыс. рублей — в стоимость также входит фотосессия и автограф-сессия.