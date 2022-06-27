Москва, 27 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Законопроект о введении штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПРИван Сухарев иСергей Каргинов, инициатива актуальна для покупателей автомобилей, передает корреспондентИА REGNUM27 июня.

Pravo.ru КоАП РФ

«Как показывает правоприменительная практика, зачастую с навязыванием потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату сталкиваются покупатели автомобилей», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Парламентарии отмечают, что иногда сумма навязанных товаров может достигать до 50% от стоимости заказываемых или приобретаемых потребителем товаров и услуг.

Согласно документу, поправки предлагается внести в статью КоАП РФ о нарушении прав потребителя. За подобные действия должностных и юридических лиц авторы предлагают штрафовать на сумму равную двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров или услуг.

Также в законопроекте предусмотрены штрафы за необоснованный отказ либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц штрафы могут составить от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей и для юридических лиц — от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей.